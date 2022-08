С чем модно носить корсет

Дышите глубже

Казалось, в двадцатые годы корсет был отправлен на свалку истории, но спустя три десятилетия о нем неожиданно вспомнил Кристиан Диор . Ностальгируя по благополучным довоенным временам, он придумал силуэт New Look, в котором воспевал осиные талии и пышные юбки. Дизайнер создал корсет из шелковой сетки, укрепленный пластинами из китового уса, который с удовольствием покупали модницы. Пример подавали Элизабет Тейлор и позже Софи Лорен .

Эпоха Ренессанса

Кстати, по данным шопинг-платформ Like To Know It и Lyst, интерес к этому предмету гардероба возрос почти на сто процентов после выхода сериала «Бриджертоны». Но дело не только в исторических драмах. Как считают модные критики, выход на передний план «бельевых трендов» говорит о новом витке сексуальной революции. Сегодня эта тема широко обсуждается в обществе, как и понятие гендерной флюидности.