С чем модно носить корсет

Пожалуй, ни один предмет женского гардероба не вызывал столько противоречивых суждений. В двадцатые годы его с триумфом сбросили с себя феминистки. Кто бы мог подумать, что спустя столетие он вернется к нам вновь?

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Зажги костер из жестких корсетов, которые столько лет господствовали над твоей грудью и животом, и вздохни с облегчением, ибо твое освобождение, уверяю тебя, с этого момента началось»,

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— призывала американская феминистка Элизабет Стюарт Фелпс Уорд.

Почти пять столетий корсет властвовал над женскими телами и душами. Впрочем, средневековые дамы, которые, собственно, и ввели в обиход этот предмет туалета, вряд ли думали о нем как о символе патриархата и своем порабощении. Они просто хотели быть красивыми и стремились сделать талию как можно тоньше.

Есть две версии по поводу страны, в которой изобрели корсет в том его виде, в каком мы его знаем. То ли он появился при итальянском дворе по инициативе Жанны Португальской, то ли его ввела в моду Екатерина Медичи. Известно, что королева Франции не допускала ко двору полных дам, называя это дурновкусием. А идеальной считала талию обхватом тридцать три сантиметра. Чтобы вписаться в тесные рамки, девушки шли на жертвы. Корсеты в то время представляли собой жесткую конструкцию из металла, слоновой кости, китового уса и дерева. Дышать в них было проблематично, поэтому красотки частенько падали в обморок. Кроме того, корсеты сдавливали внутренние органы, приводя к их деформации. Ненадолго девушки получили передышку во времена ампира, но потом все вернулось на круги своя.

О вреде, который наносит женскому здоровью сей предмет гардероба, впервые заговорили в XIX веке, причем это были врачи. Ну а потом знамя борьбы подхватили феминистки, которые провозгласили корсет символом власти мужчин над женским телом — стремления вписать его в недостижимый идеал.

Дышите глубже

Казалось, в двадцатые годы корсет был отправлен на свалку истории, но спустя три десятилетия о нем неожиданно вспомнил Кристиан Диор. Ностальгируя по благополучным довоенным временам, он придумал силуэт New Look, в котором воспевал осиные талии и пышные юбки. Дизайнер создал корсет из шелковой сетки, укрепленный пластинами из китового уса, который с удовольствием покупали модницы. Пример подавали Элизабет Тейлор и позже Софи Лорен.

Однако в шестидесятые–семидесятые мода сошла на нет: активный образ жизни и занятия спортом плохо сочетались с корректирующим тело предметом гардероба. Корсет стал ассоциироваться с фетишистскими практиками, бурлеском и особой эстетикой, далекой от повседневности. Хотя периодически модельеры вспоминали о нем в своих коллекциях. Так, например, «бабушка британской моды» Вивьен Вествуд ассоциировала его с образом сильной женщины. В восьмидесятые ее концепцию развили Тьерри Мюглер и Жан-Поль Готье. Именно он создал тот самый корсет с остроконечным бра, в котором Мадонна отправилась в свой тур Blond Ambition в 1990 году.

Интерес к неоднозначному предмету туалета вспыхнул с новой силой. Но теперь в это вкладывался кардинально противоположный смысл. Из символа угнетения женщин корсет вдруг превратился в символ раскрепощенности.

Дизайнеры экспериментировали с моделями и формами, предлагая собственное прочтение. Так, Кейт Мосс на показе Versace продемонстрировала нежный корсет с цветочным принтом. Александр Маккуин представил корсеты-доспехи, символизирующие силу женщины. Джон Гальяно сделал отсылку к придворной моде, а Вивьен Вествуд вдохновлялась эпохой Возрождения. Особо следует отметить японского дизайнера Иссэя Мияке: его модели не формировали фигуру, а плавно повторяли изгибы тела, показывая, насколько это может быть прекрасно.

С тех пор эксперименты с корсетами или корсетные детали можно было периодически увидеть в коллекциях Versace, Stella McCartney, Saint Laurent, Givenchy.

Эпоха Ренессанса

Сегодня корсет вновь переживает эпоху расцвета, об этом говорят его засилье на подиумах и красных дорожках и активная «пропаганда» с соцсетях среди модных инфлюенсеров. Так, корсеты-доспехи Dior, в которых позировала Леонни Ханни, всполошили армию ее подписчиков. А Кортни Кардашьян и Белла Хадид превратили кружевную модель Dion Lee в настоящий хит. В новой коллекции марки корсеты представлены в самых разных вариантах: и как самостоятельный «верх», и как кожаный пояс, и как деталь джемпера и блуз.

Versace, Dolce & Gabbana, Sportmax, Gucci и Fendi предлагают носить кожаные и текстильные изделия поверх одежды (или вместо нее), а Вера Ванг продемонстрировала, насколько эффектно они смотрятся с объемными жакетами. Корсет включили в показы Philosophy, David Koma, Jason Wu, Etro и Moshino. Тенденцию не могла не заметить и Вивьен Вествуд, напомнив всем, кто стоял у истоков: она перевыпустила собственные винтажные модели. Не остались в стороне Selected, Sorelle и украинский бренд TTSWTRS. Его корсетные декоративные аксессуары и платья пришлись по душе многим звездам — от чилийской певицы Cami до Ники Минаж.

Кстати, по данным шопинг-платформ Like To Know It и Lyst, интерес к этому предмету гардероба возрос почти на сто процентов после выхода сериала «Бриджертоны». Но дело не только в исторических драмах. Как считают модные критики, выход на передний план «бельевых трендов» говорит о новом витке сексуальной революции. Сегодня эта тема широко обсуждается в обществе, как и понятие гендерной флюидности.

Но корсет — это не всегда политический меморандум, это вещь, которая делает фигуру изящнее и привлекательнее. Именно это демонстрирует Ким Кардашьян, позируя на красных дорожках в винтажных утягивающих платьях Терри Мюглера. А Хейли Бибер и Дуа Липа уверенно вводят его в свой повседневный гардероб.

Тонкости вкуса

Отличие сегодняшних корсетов от их средневековых собратьев — в функциональности и удобстве. Теперь это просто акцентная деталь, которая придает изюминку образу. Шьются они из разных тканей: кожи, денима, атласа, хлопка. Можно придумать как интересные кежуал-варианты, так и образы для офиса.

Облегающие корсеты прекрасно смотрятся с объемным верхом: пиджаком или бомбером. Можно комбинировать их с юбкой-карандашом, джинсами, широкими брюками. Жакет снизит градус сексуальности в том случае, если вы остановите свой выбор на кружевной или полупрозрачной модели. Так лучше отправиться на вечеринку. Для офиса больше подходят плотные сатиновые или атласные изделия.

Еще одно интересное сочетание — с классической белой рубашкой. Та же Белла Хадид продемонстрировала, что это хоть и смелый, но вполне жизнеспособный вариант. Репортеры сфотографировали звезду на выходе из ресторана Dal Bolognese. Любительница винтажа скомбинировала кружевной черный корсет с белоснежной рубашкой свободного кроя и широкими атласными брюками.

Корсет и базовая футболка. Казалось бы, эти два предмета гардероба не смогут ужиться вместе, но наша эпоха — время смелых экспериментов. Корсет в данном случае надевается поверх футболки и комбинируется с джинсами или юбкой.

Если хотите получить сногсшибательный образ, обратитесь к проверенному тандему: платье и корсет, который надевается поверх одежды. Для этой цели подойдут летящие шелковые платья А-силуэта, платья-футляры и платья-рубашки.