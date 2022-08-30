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3 часа назад

Названы главные модные тренды осени-2022

Inc-News

Правильно подобранная верхняя одежда сделает стильным любой осенний образ.

Названы главные модные тренды осени-2022
Фото: Inc-NewsInc-News

Пора убирать на дальние полки шкафов лёгкие платья и шорты — близится осень. Стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова перечислила главные тренды предстоящего холодного сезона.

Берите на вооружение:

Объём

Долой облегающие пальто и куртки. Сейчас в моде свободные фасоны. Такой элемент гардероба как косуха тоже весьма актуален — она будет уместна и в повседневном, и в "парадном" образе.

Следует обратить внимание и на спортивные бомберы а-ля "американский студент". Джемперы с косами и макси-пальто — вещи, также достойные оказаться в вашем осеннем гардеробе.

Юбки

Мини и макси — самые актуальные. Мини-юбка "в складку" с заниженной талией в тандеме с уютным джемпером или свитшотом образует дерзкий лук, также отдалённо напоминающий о студенчестве.

Макси-юбки, закрывающие часть обуви визуально удлинят ноги и придадут образу загадочность.А ещё актуальны в этом сезоне джинсы-клёш и базовые белые майки — это универсальные детали одежды, сочетающиеся с чем угодно.

Костюм

Брючный или с юбкой — любой. Костюмы — хит этого сезона. Беспроигрышный вариант — костюм-тройка: юбка/брюки + жакет + жилет.

Для смелых

"Сейчас очень модно делать акцент в зоне груди. В массмаркете можно заметить большое количество футболок, рубашек с акцентными вставками именно на груди. В предстоящем сезоне такие акценты модно будет делать при помощи корсетов",

— отметила Свердликова.

Актуальны и прозрачные вставки на нарядах, и то, что полностью сшито из полупрозрачной ткани — в тренде демонстрация максимальной сексуальности.

Аксессуары и декор

Вещи с бахромой — джинсы, сумочки, платья — пригодятся вам этой осенью. Бахрома вновь входит в моду. Цветные (или с принтами) колготки/гольфы сделают более лёгким и жизнерадостным любой образ. Ещё один осенний тренд — перчатки, подходящие по цвету к одежде или принту на ней.

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