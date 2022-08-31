Стилист назвал самый эффектный аксессуар на осень

Этой осенью вновь будут популярны перчатки. Стилист Ольга Ким объяснила россиянкам, как выстроить образ вокруг аксессуара или наоборот сделать их дополнением образа.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Можно попробовать осенью применить тренд с перчатками, очень много в показах было акцентных перчаток»,

– говорит стилист.

Выбираю перчатки можно пойти двумя путями: нейтральное пальто, бежевого, черного или другого пастельного цвета и яркие перчатки, которые будут приковывать к себе внимание.