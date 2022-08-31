Стилист назвал самый эффектный аксессуар на осень

Этой осенью вновь будут популярны перчатки. Стилист Ольга Ким объяснила россиянкам, как выстроить образ вокруг аксессуара или наоборот сделать их дополнением образа.
«Можно попробовать осенью применить тренд с перчатками, очень много в показах было акцентных перчаток»,
– говорит стилист.
Выбираю перчатки можно пойти двумя путями: нейтральное пальто, бежевого, черного или другого пастельного цвета и яркие перчатки, которые будут приковывать к себе внимание.
Если же так сильно акцентировать внимание не хочется, то можно выбрать перчатки в тон обуви, перчаток или других аксессуаров, передает News.ru.