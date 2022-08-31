Модные джинсовые куртки 2023 года

Деним явно не собирается сдавать позиции — он стабильно входит в тройку самых модных тканей. Джинсовые куртки в сезоне 2023 заняли свою яркую нишу среди гипер-пиджаков или рубашек-жакетов.

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Актуальные цвета джинсовых курток 2023

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Рабочий синий. Именно такими были джинсы с момента их появления. История создания джинсов непроста, специалисты выделяют не одного первооткрывателя, но одним из творцов стала, несомненно, компания Levi’s, которая в 1873 году предложила удобные хлопковые штаны с тремя карманами и одним маленьким. Окрашивали их самым стойким на тот момент красителем — индиго. Классический джинсовый синий цвет встречается в последних коллекциях Kenzo, Kenneth Ize, No Sesso, Derek Lam. Потертый синий. Средний приглушенный синий цвет с эффектом значительной состаренности или даже поношенности — как будто разбавленный охрой. В коллекции Winnie он очень удачно сочетается с модной коричневой гаммой: цветами корицы, шоколада, специй. Голубой. Он бьет все рекорды в любых коллекциях. В джинсовых изделиях особенно моден выбеленный голубой, вываренный почти до белого, но все-таки не белый — освежающий, сильный и легкий оттенок. Серый. Diesel выбрал для одного из своих элегантного пальто равнодушный серый деним и украсил рваными местами. Шик именно в выборе цвета — серая куртка оптимальна для тех, кто любит сочетать вещи не глядя. Она подойдет ко всему, от солнечно-желтого летнего платья до джинсовых вещей другого цвета. Белый. Дом Kenzo не мог обойти вниманием белый цвет, обращаясь к морской тематике. Куртки пошиты нарочито грубо, украшены большим количеством ярких надписей, а белоснежный цвет освежает и напоминает о ярком солнце лиманов. Мягкий яблочный или хаки. Цвет выглядит особенно уютным и мягким, а все потому что стилисты выбирают более свежий оттенок. Модные женские джинсовые куртки поддерживают стремление пересмотреть темы прошлого, поэтому и в выборе цветов чувствуется ретро-налет. Самые актуальные цвета:

К. Долинина, модный обозреватель, стилист: «На весну-лето будут уместны и главные цвета сезона — лавандовый, лимонный, небесно-голубой. Чтобы произвести впечатление, лучше составить total look полностью в необычном цвете».

Фасоны коротких джинсовых курток 2023

Подчеркнутая линия плеч. Она нарочно преувеличены, как будто вещь была снята с великана. Вареный или потертый эффект. Небрежные потертости расслабляют массивный, давящий силуэт. Пуговицы ровным рядом, отстрочка, четкие швы, небольшой и аккуратный отложной воротничок. Все это компенсирует гипер-размер — вещь не просто снята с более широкого плеча, она разрослась в ширину, не утратив размерных характеристик. Складки и оборки. Укороченная классическая куртка с рукавами «фонарик» или «овечья ножка» смотрится нежной и романтичной, отлично сочетается с любой летней одеждой, от белоснежных брюк до летящих платьев. Бахрома. Стандартный джинсовый жакет легко преобразить в модный, если добавить линии длинной бахромы по спине и рукавам. Мультяшные надписи. Тут работает контраст — спереди это элегантная бежевая укороченная куртка, но спину украшают крупные буквы в стрит-стайле яркого розового цвета. Цветочный принт. Укороченная куртка, полностью сшитая из раскрашенного крупным флористическим рисунком в охряно-бордовых оттенках денима, вызывает ассоциации с миром искусства. Баска. Модная баска начинается от завышенной талии. Складки могут быть только на спине. Кроп-силуэт набирает обороты. Это хороший ответ на вопрос, как переделать джинсовую куртку в модную — просто обрезать, талия должна быть на виду. Но лучше все-таки приобрести модель нового сезона, потому что у актуальной куртки должны быть и такие признаки:

Для стандартной куртки, приобретенной еще в конце 90-х, будет актуален рваный эффект. Это уже не самая свежая идея, но дизайнеры пошли дальше, украсив рваными оборками самые спокойные, элегантные модели, причем так пышно, что издали смесь белых ниток выглядит как кружево. Важно: чем небрежнее силуэт, тем меньше «рвани», а чем точнее посажена вещь по фигуре, тем уместнее игра с тканью.

Если хватит смелости, можно убрать у поднадоевшей укороченной куртки спинку и украсить сеткой из джинсовых шнуров. Такая модель

Уже не новы, но не потеряли актуальность заклепки, защитная расцветка, ярко-желтый или чисто черный цвет, антрацитовый, ярко-розовый, покрой куртка-болеро, милый рукав ¾, рукав очень крупный фонарик, экстремально-короткий кроп выше уровня груди, крылышки над рукавами, квадратный силуэт летней мужской ретро-рубашки с широким прямым рукавом.

Фасоны длинных джинсовых курток 2023

С тенденцией укоротить изделие соседствует тяга удлинить. Такие куртки для женщин как будто стремятся превратиться в модное джинсовое пальто. Diesel даже сделал попытку объединить два тренда в одной модели — куртка модного силуэта сезона — с широкими спущенными округлыми плечами, воротником-стойкой, застежками-молниями обзавелась двумя полочками длиной до щиколотки. Эффект ручной работы, когда портной просто пришивает деталь, не заботясь о том, чтобы скрыть место соединения, делает модель особенно дерзкой. Такая вещь самодостаточна, не нуждается в выборе обуви или брюк, идет к любой фигуре, главное, чтобы рост позволял носить плечи такой ширины.

Из подборок фото модных джинсовых курток исчезли куртки-рубашки длиной до середины бедра, полуоблегающие или облегающие. Они удобны и красивы, но их сложно комбинировать. Если нужна элегантная удлиненная модель, стоит выбрать куртку, напоминающую прямой тренч. Под нее можно надеть элегантное платье-футляр, коктейльную юбку или узкие брюки. Можно создать образ total jeans с обувью в тон.

Модные тенденции джинсовых курток в 2023 году

На вопрос, модны ли джинсовые куртки в грядущем сезоне, сложно дать однозначный ответ. Одни бренды, например, Juun.J, глубоко погрузились в тему денима, сшив из него буквально все, от бомберов до жакетов с баской. Другие, например, Kenzo упомянули джинс в определенном контексте, а третьи, вроде бренда Vetements, отдали предпочтение коже и традиционному текстилю. Не коснулись темы денима и другие именитые дизайнеры, например, Nina Ricci — модный дом увлекся органзой, сеткой и лаковой кожей нежнейшего голубого цвета, в такой коллекции нет места грубоватой джинсовой ткани.

Самые острые модные тенденции нового года: Имитация или отсылки к рабочей одежде. Особенно ясно эта тема раскрыта у Kenzo — элементы рабочего, школьного, спортивного и морского костюма сливаются в фасон, оптимальный для путешествий, повседневной и деловой жизни. Джинсовые куртки имеют ностальгический дизайн: спущенные проймы, квадратное плечо, прямые широкие рукава, крупный отложной воротник и длина, едва-едва прикрывающую талию. Силуэт геометрический, почти грубый. Обильный декор. Одна-две надписи — этого мало. Сегодня куртка изрисована узорами, как чемодан путешественника. Мешковатость. Она сегодня повсюду, можно переходить из одного выставочного зала в другой, перебирая пальто, куртки, пиджаки, жакеты и свитеры, и везде видеть округлый расширенный силуэт оверсайз. Воротник-стойка. Он стал более интересным, расширенным, с отворотами типичного отложного воротничка. Полное впечатление, что обычный отложной воротник по-королевски поднялся, чтобы выгодно подчеркнуть стройную шею. Посадка точно по фигуре. Эта тенденция успешно соседствует рядом с оверсайзом. Тонкая джинсовая ткань настолько точно облегает фигуру, что уже непонятно — это куртка, рубашка, купальник, или само тело. Diesel подчеркнул идею, нанеся декор джинсового голубого цвета на руки и кисти модели. Другой вариант — джинсовые митенки тон в тон с курткой. Пэчворк. Прочно вошедший в моду в 2020 году, он не сдал своих позиций, хотя стал более изысканным — напоминающим работу художника-абстракциониста. Укороченный силуэт. Куртка не закрывает талию, зато дает возможность показать другой элемент одежды или полоску загорелой кожи. На лето актуальны куртки-рубашки, свободные и непринужденные, которые можно накинуть на что угодно. Осенью все еще можно взять куртку с подкладкой из плюша или куртку-парку.

В моде элегантность и шик. Едва заметно, но на модных подиумах 2023 года чувствуется усталость от нарочито небрежных вещей. Всем захотелось вернуться в помещения, пить шампанское или ходить на деловые встречи. Так что джинсовую куртку успешно заменят жакеты, пиджаки, полупальто, в том числе и летние.

Итоги