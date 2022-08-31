Историк моды Александр Васильев дал советы женщинам за 50 с пышными формами, как выглядеть на два размера стройнее. Об этом сообщает "7дней".
Александр Васильев рассказал, что носить женщинам за 50 с пышными формами, и в качестве примера привел 53-летнюю актрису театра и кино Ингу Оболдину.
Историк моды порекомендовал обладательницам схожих типов фигур обратить внимание на вещи с баской. По его словам, акцентная оборка позволяет зрительно убрать лишние килограммы, но только в том случае, если пришита к узкой юбке.
"Если бы баска перешла в широкую юбку, низ тут же стал бы тяжелым",
— подчеркнул он.
Другой прием, который, по мнению Александра Васильева, визуально сократит объем фигуры, — вертикали в одежде и геометрия. Они вытягивают силуэт и "делают из дамы plus size стройную женщину".
Наконец, еще одна хитрость, которую раскрыл ведущий "Модного приговора", — обнажать "наиболее узкую часть руки", от локтя до кисти.