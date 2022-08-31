Названы самые модные модели пальто на осень

Редакторы журнала Grazia назвали самые модные модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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По словам специалистов, в грядущем сезоне актуальными станут приталенные фасоны с объемными плечами и принтом. Во втором случае рекомендуется присмотреть к вариантам с крупной клеткой.

Помимо прочего, в список попали удлиненные модели и пальто-тренчи. Как отмечают эксперты, это универсальные вещи, которые остаются в тренде на протяжении нескольких лет.

В заключение авторы материала посоветовали обратить внимание на цветовую гамму. Они предлагают отказаться от серых и черных оттенков и заменить их на более яркие — например, синие.