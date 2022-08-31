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8 минут назад

Названы самые модные модели пальто на осень 2022 года

Lenta.ru

Редакторы журнала Grazia назвали самые модные модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы самые модные модели пальто на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, в грядущем сезоне актуальными станут приталенные фасоны с объемными плечами и принтом. Во втором случае рекомендуется присмотреть к вариантам с крупной клеткой.

Помимо прочего, в список попали удлиненные модели и пальто-тренчи. Как отмечают эксперты, это универсальные вещи, которые остаются в тренде на протяжении нескольких лет.

В заключение авторы материала посоветовали обратить внимание на цветовую гамму. Они предлагают отказаться от серых и черных оттенков и заменить их на более яркие — например, синие.

Ранее в августе фэшн-журналистка Анна Эстрин перечислила три самых модных принта на осенней одежде. По словам эксперта, главные расцветки в грядущем сезоне можно разделить на три группы. В тренде окажутся геометрические, цветочные и анималистические (животные) узоры.

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