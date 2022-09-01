Популярные в 2000-х годах джинсы рэперов вновь вернулись в моду

Редакторы журнала Grazia назвали модель джинсов, которая была особенно популярна в 2000-х годах, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Речь идет о так называемом фасоне baggy jeans с широкими штанинами, которые носили рэперы в начале нулевых. В настоящий момент упомянутый предмет гардероба вновь вернулся в моду благодаря пандемии коронавируса, отмечают эксперты.

По их словам, многие девушки избегают подобных моделей джинсов, поскольку в них бедра и ноги выглядят шире, чем есть на самом деле. Однако, как считают специалисты, их следует сочетать не с «безразмерными» худи и свитшотами, а с обтягивающими топами, кардиганами или жилетами на голое тело.

В заключение авторы материала пояснили, что при покупке данных джинсов лучше присмотреться к фасонам на высокой или средней посадке.