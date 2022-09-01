Все в шоке от педикюра дочери Кейт Мосс: кринж или новый тренд?

Длинные острые ногти — один из нейл-трендов. Такой маникюр, например, носят Кайли Дженнер, Рианна и Карди Би. Но чтобы кто-то из звезд или моделей демонстрировал стилеты на ногах — это что-то новенькое! На этот раз всех удивила дочь Кейт Мосс, 19-летняя модель Лила, которая поделилась фотографией острого педикюра в запрещенной сети. Подписчики Лилы хоть лайки и ставили, но в комментариях реагировали неоднозначно. Кто-то был в шоке и писал, что такими и человека убить можно, кто-то шутил и интересовался: «А как же она носки-то носит?» В общем, мнения разделились. А что думаете вы? Запишем в рубрику «Кринж недели» или берем на вооружение как огненный тренд?