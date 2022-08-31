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25 минут назад

Бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас в золотом топе снялась для обложки глянца

Газета.Ru

Актриса Ана де Армас стала лицом нового выпуска итальянского журнала L'Officiel. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Ана де Армас в золотом топе снялась для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бывшая жена Бена Аффлека снялась для обложки в золотом топе Louis Vuitton с украшениями ручной работы. На других фотографиях Ана де Армас позировала в юбке и блузе, замшевых брюках, топе, мини-платье и прозрачном платье. Выход номера был приурочен к выходу фильма, где актриса сыграла Мэрилин Монро.

"Я не росла, зная Мэрилин Монро и ее фильмы. Я горжусь тем, что Эндрю оказал мне доверие, и тем, что у меня есть шанс сделать это. Я думаю, что каждый почувствовал бы давление, будь то кубинец или американец, независимо от того",

— рассказала Армас в интервью.

Ана Де Армас встречалась с Беном Аффлеком во время съемок картины "Глубокие воды" в 2020 году. Они сблизились во время локдауна, однако спустя год пара рассталась.

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