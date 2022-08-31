Ана де Армас в золотом топе снялась для обложки глянца

"Я не росла, зная Мэрилин Монро и ее фильмы. Я горжусь тем, что Эндрю оказал мне доверие, и тем, что у меня есть шанс сделать это. Я думаю, что каждый почувствовал бы давление, будь то кубинец или американец, независимо от того",