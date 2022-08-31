Ана де Армас в золотом топе снялась для обложки глянца

Актриса Ана де Армас стала лицом нового выпуска итальянского журнала L'Officiel. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Бывшая жена Бена Аффлека снялась для обложки в золотом топе Louis Vuitton с украшениями ручной работы. На других фотографиях Ана де Армас позировала в юбке и блузе, замшевых брюках, топе, мини-платье и прозрачном платье. Выход номера был приурочен к выходу фильма, где актриса сыграла Мэрилин Монро.
"Я не росла, зная Мэрилин Монро и ее фильмы. Я горжусь тем, что Эндрю оказал мне доверие, и тем, что у меня есть шанс сделать это. Я думаю, что каждый почувствовал бы давление, будь то кубинец или американец, независимо от того",
— рассказала Армас в интервью.
Ана Де Армас встречалась с Беном Аффлеком во время съемок картины "Глубокие воды" в 2020 году. Они сблизились во время локдауна, однако спустя год пара рассталась.