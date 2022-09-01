Не спортом единым: 3 стильных способа носить толстовку

Летом мы показывали тело максимально: носили ультрадерзкие топы и платья с разрезами, экспериментировали с микроюбками в духе нулевых. Стремительно приближающаяся осень диктует свои правила, и изнуренные аномальной жарой фэшиониста уже готовы кутаться в объятия любимых толстовок и свитшотов. О них поговорим подробнее: модными инсайдами с Passion.ru поделились стилисты российского модного бренда Gloria Jeans.

Фото: Passion Passion

Героиня стритстайла

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Толстовки давно покинули спортзалы и теннисные корты, проникнув в модные бары, на вечеринки и даже в офисы. Мы рекомендуем обзавестись как минимум одной базовой версией этого предмета гардероба. Ее особые приметы: объемные рукава со спущенным плечом, мягкий хлопковый футер, который хорошо держит форму, лаконичный дизайн без лишних деталей.

Лайфхак: выбирая толстовку с капюшоном, делайте ставку на светлые оттенки — они помогут освежить тон лица не хуже самой эффективной beauty-маски. На каждый день миксуйте со свободными брюками или джинсами Wide Leg, объемным блейзером и футуристичными кроссовками.

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Не беспокоить

Студенткой университетов Лиги Плюща быть совсем не обязательно, но обзавестись университетским свитшотом точно стоит. Спойлер: они в этом сезоне самые модные.

Силуэт вещи вполне традиционный, а отличительные черты — броские надписи и эмблемы на груди. Дальновидные модницы берут свитшоты сразу с джоггерами в тон и не боятся пробовать эклектичные сочетания. Привычные кроссовки или кеды, например, можно заменить брутальными берцами или челси на подошве-гусенице, а сверху накинуть кожаный тренч или объемную парку.

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Противоположности притягиваются

Сочетание несочетаемого — теория, которую следует изучить и применить на практике этой осенью. Коктейль из тенденций 1990-х и 2000-х заполнил модные рейтинги, поэтому спортивные свитшоты можно смело рифмовать с классическими юбками-карандашами и чинными брюками со стрелками. На очереди в вишлист появятся модели с горловиной на молнии: с приходом холодов они могут стать заменой пуловеру в многослойных образах с бланковыми рубашками.

Ранее мы обсуждали самые модные фасоны джинсов на осень 2022 года. По мнению стилистов бренда Gloria Jeans, первые позиции продолжают занимать расклешенные модели, а также те, что нарочито небрежно сползают на бедра. Рекомендации по стилю ищите в материале Passion.ru.