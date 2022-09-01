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1 час назад

Выставленное напоказ нижнее белье стало трендом осени 2022 года

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol назвали выставленное напоказ нижнее белье трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Выставленное напоказ нижнее белье стало трендом осени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, тенденция стала набирать популярность прошлой весной благодаря дизайнеру Миучче Прада. Модельер выпустила коллекцию мини-юбок в теннисном стиле на низкой посадке: модели представили их в комбинации с трусами-боксерами бренда Miu Miu.

Как отмечают специалисты, в грядущем сезоне коллеги Прада, дизайнеры марок Fendi и Bottega Veneta Ким Джонс и Матье Блази, предлагают обратить внимание на прозрачные платья-комбинации, сквозь которые просвечивает нижнее белье.

Кроме того, упомянутый тренд можно было наблюдать на показах осенне-зимних коллекций одежды модных домов Dolce & Gabbana и Dior, где манекенщицы продемонстрировали на подиуме кружевные лонгсливы, надетые поверх бюстгальтеров.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая агрессивная сексуальность с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сегодня, поскольку популярные в прошлом прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.

Мода,Ким Джонс,
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