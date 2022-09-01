Выставленное напоказ нижнее белье стало трендом осени

Кроме того, упомянутый тренд можно было наблюдать на показах осенне-зимних коллекций одежды модных домов Dolce & Gabbana и Dior, где манекенщицы продемонстрировали на подиуме кружевные лонгсливы, надетые поверх бюстгальтеров.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая агрессивная сексуальность с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сегодня, поскольку популярные в прошлом прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.