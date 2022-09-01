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37 минут назад

Лутц Уэлле назван новым дизайнером бренда Альбера Эльбаза

Газета.Ru

Лутц Уэлле стал новым приглашенным дизайнером AZ Factory. Об этом пишет Vogue.

Лутц Уэлле назван новым дизайнером бренда Альбера Эльбаза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модельер, который раньше работал в команде Maison Margiela, создал свою первую коллекцию для бренда AZ Factory, которую назвал F is for Friendship и посвятил дружбе. Сама коллекция пока представлена не была. По словам Уэлле, он вдохновлялся работами Эльбаза, переосмысливал их и мешал со своими собственными. Ожидается, что дизайнер добавил «остроты» коллекции при помощи брюк карго и денима.

Лутц Уэлле признался, что он был удивлен и обрадован приглашением, которое получил в июне от AZ Factory. «Он был махиной, но и самым милым человеком на Земле, — сказал Уэлле об Эльбазе. — От [Эльбаза] всегда исходило такое приятное тепло. <...> В его команде была замечательная атмосфера, люди очень дружелюбны, они очень открыты, очень милы. Все работали вместе, так что это был потрясающий опыт».

Лутц Уэлле и Альбер Эльбаз встречались в реальной жизни единожды.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Dsquared2 выпустил линейку одежды с футболистом Златаном Ибрагимовичем.

Мода,Альбер Эльбаз,
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