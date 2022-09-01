Модный дом Balmain выпустил одежду с покемонами

Покемоны появились на кошельках, карманах пиджаков, футболках, толстовках, джинсах, кроссовках и рюкзаках. Цены на вещи варьируются от €395 до €1,4 тыс.
Креативный директор Balmain Оливье Рустен заявил: «Яркая поп-эстетика и очаровательные покемоны всегда привлекали меня. Сегодня они заставляют меня думать о прошлом, более простом времени, когда мы все разделяли радужное видение всех позитивных изменений, которые, как мы были уверены, станут возможными благодаря цифровым инновациям».
Кенджи Окубо, президент международной компании The Pokémon Company, похвалил Balmain за «вдохновляющий дизайн» и креатив.
Для поклонников игры Pokémon Unite будет возможность бесплатно загрузить виртуальную версию модного комплекта.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что косметический бренд Приянки Чопры запускается на ее родине в Индии.