Модный дом Balmain выпустил одежду с покемонами

Креативный директор Balmain Оливье Рустен заявил: «Яркая поп-эстетика и очаровательные покемоны всегда привлекали меня. Сегодня они заставляют меня думать о прошлом, более простом времени, когда мы все разделяли радужное видение всех позитивных изменений, которые, как мы были уверены, станут возможными благодаря цифровым инновациям».