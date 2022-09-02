Брэд Питт запустил свою линию одежды из кашемира

Брэд Питт и его близкая подруга, дизайнер Сэм Хари, представили новый бренд God's True Cashmere, который будет продавать одежду из кашемира. Об этом пишет Vogue.

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В коллекцию унисекс вошли спортивные костюмы и рубашки на пуговицах в клетку. Они стали визитной карточкой бренда, и цены на них начинаются от $2 тыс. Все изделия производятся в Италии из 100% шерсти местных коз.

По словам Питта и Хари, в будущем они бы хотели иметь свою ферму с козами и производство кашемира.

"Мы с Брэдом вместе выбираем всю пряжу и узоры. На это уходит много времени и энергии. Самой сложной частью было найти [клетчатые] узоры, которые могут носить и мужчины, и женщины",