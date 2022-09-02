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40 минут назад

Брэд Питт запустил свою линию одежды из кашемира

Газета.Ru

Брэд Питт и его близкая подруга, дизайнер Сэм Хари, представили новый бренд God's True Cashmere, который будет продавать одежду из кашемира. Об этом пишет Vogue.

Брэд Питт запустил свою линию одежды из кашемира
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В коллекцию унисекс вошли спортивные костюмы и рубашки на пуговицах в клетку. Они стали визитной карточкой бренда, и цены на них начинаются от $2 тыс. Все изделия производятся в Италии из 100% шерсти местных коз.

По словам Питта и Хари, в будущем они бы хотели иметь свою ферму с козами и производство кашемира.

"Мы с Брэдом вместе выбираем всю пряжу и узоры. На это уходит много времени и энергии. Самой сложной частью было найти [клетчатые] узоры, которые могут носить и мужчины, и женщины",

- сказала Хари. Как отмечает сам Питт, клетчатые рубашки станут идеальным вариантом одежды для путешествий, в котором будет тепло и комфортно.

Мода,Брэд Питт,
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