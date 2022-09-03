Одежда готов вновь вернулась в моду

Редакторы журнала The Symbol назвали одежду в стиле готов новым трендом. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

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По словам экспертов, готический стиль в одежде вновь вернулся в моду благодаря осенне-зимним коллекциям одежды таких люксовых марок, как Versace и Givenchy.

Также дизайнер марки Gucci Алессандро Микеле на последнем показе одел своих манекенщиц в корсеты, черные вуали и платья в духе викторианской эпохи. В свою очередь, модель Белла Хадид недавно продемонстрировала на подиуме объемное черно-белое платье из латекса и сапоги на толстом высоком каблуке бренда Marc Jacobs.