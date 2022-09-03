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42 минуты назад

Одежда готов вновь вернулась в моду

Lenta.ru

Редакторы журнала The Symbol назвали одежду в стиле готов новым трендом. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Одежда готов вновь вернулась в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, готический стиль в одежде вновь вернулся в моду благодаря осенне-зимним коллекциям одежды таких люксовых марок, как Versace и Givenchy.

Также дизайнер марки Gucci Алессандро Микеле на последнем показе одел своих манекенщиц в корсеты, черные вуали и платья в духе викторианской эпохи. В свою очередь, модель Белла Хадид недавно продемонстрировала на подиуме объемное черно-белое платье из латекса и сапоги на толстом высоком каблуке бренда Marc Jacobs.

Как отмечают специалисты, на одежду и аксессуары упомянутого стиля также обратили внимание знаменитости. Например, бизнесвумен Ким Кардашьян появилась на Неделе высокой моды в Париже в облегающем черном платье, которое было оформлено пайетками.

Мода,Белла Хадид,Ким Кардашьян,
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