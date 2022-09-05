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5 сентября

Перечислены восемь новых трендов осени 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор журнала Forbes Сара Бойд перечислила восемь новых трендов осени 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены восемь новых трендов осени 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, актуальными станут оверсайз-пуховики ярких цветов и брюки-карго, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Помимо этого, в моду войдет так называемый стиль «дерби», главными элементами которого являются приталенный жакет и облегающие брюки с высокой посадкой.

Бойд призвала читательниц издания обратить внимание на комбинезоны с прозрачными вставками и клоги на массивной подошве. Отмечается, что трендовыми также станут прозрачные платья, жилеты и предметы гардероба из мохера.

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