Перечислены восемь новых трендов осени 2022 года

Модный редактор журнала Forbes Сара Бойд перечислила восемь новых трендов осени 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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Согласно материалу, актуальными станут оверсайз-пуховики ярких цветов и брюки-карго, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Помимо этого, в моду войдет так называемый стиль «дерби», главными элементами которого являются приталенный жакет и облегающие брюки с высокой посадкой.