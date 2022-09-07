Названы самые частые ошибки при выборе верхней одежды

По словам специалистки, в число самых распространенных недочетов при покупке входят неправильные длина и цвет наряда. Так, она посоветовала приобретать изделия до середины икры и ниже, которые удачно сочетаются как с брюками, так и с юбками, и отдавать предпочтение нейтральным оттенкам: бежевому, черному, серому, коричневому или хаки.