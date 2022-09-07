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3 часа назад

Названы самые частые ошибки при выборе верхней одежды

Lenta.ruиещё 1

Стилистка Ольга Захарец назвала самые частые ошибки при выборе верхней одежды. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

Названы самые частые ошибки при выборе верхней одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, в число самых распространенных недочетов при покупке входят неправильные длина и цвет наряда. Так, она посоветовала приобретать изделия до середины икры и ниже, которые удачно сочетаются как с брюками, так и с юбками, и отдавать предпочтение нейтральным оттенкам: бежевому, черному, серому, коричневому или хаки.

В то же время следует выбирать классические фасоны данных предметов гардероба из натуральных тканей и отказаться от дешевой фурнитуры, чтобы выглядеть более презентабельно. Кроме того, важно уделять внимание качеству наполнителя пуховиков, отметила Захарец. По мнению эксперта, в указанном случае более удобны в использовании синтетические материалы.

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