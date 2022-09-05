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5 сентября

Огромные джинсы стали трендом осени

Lenta.ruиещё 1

Редакторы журнала The Symbol назвали огромные джинсы трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Огромные джинсы стали трендом осени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, в текущем сезоне самыми модными стали максимально широкие брюки из денима, в которых можно «утонуть». Подобные изделия появились в линейках многих известных брендов. Например, штаны указанного фасона включили в свои коллекции французские марки Balenciaga и Y/Project и израильский дизайнер Хед Майнер, предложивший сочетать данные предметы гардероба с предельно объемными пиджаками.

Специалисты отметили, что тенденцию также поддержали российские бренды, в том числе марка Red September модельера Ольги Васюковой.

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