Огромные джинсы стали трендом осени

По словам экспертов, в текущем сезоне самыми модными стали максимально широкие брюки из денима, в которых можно «утонуть». Подобные изделия появились в линейках многих известных брендов. Например, штаны указанного фасона включили в свои коллекции французские марки Balenciaga и Y/Project и израильский дизайнер Хед Майнер, предложивший сочетать данные предметы гардероба с предельно объемными пиджаками.