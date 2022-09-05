Бывший ангел Victoria's Secret Эльза Хоск запускает бренд одежды

Модель Эльза Хоск объявила о запуске бренда одежды Helsa совместно с компанией Revolve Group. Об этом пишет WWD.

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Одежда поступит в продажу во вторник, 6 сентября, и будет включать 48 фасонов с размерами от XXS до XL. В коллекцию вошел трикотаж, вещи приталенного кроя, базовая и верхняя одежда натуральных оттенков. Цены будут варьироваться от $88 до $658.

"Ткани, цвета и фасоны вдохновлены моими любимыми предметами первой необходимости, которые я беру с собой, чтобы провести время на островах за пределами Стокгольма",

- сказала Хоск.