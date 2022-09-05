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22 часа назад

Названа модная замена джинсам на осень и зиму

Lenta.ru

Стилист Екатерина Соколовская назвала модную замену джинсам на осень и зиму. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

Названа модная замена джинсам на осень и зиму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Альтернативой данным изделиям из денима станут брюки из экокожи различного кроя — от облегающих до свободных. По словам эксперта, они могут стать как основой для повседневных образов, так и подойти для выхода в свет. Кроме того, специалистка посоветовала обратить внимание на брюки палаццо с защипами, которые визуально удлиняют ноги, а также зауженные книзу штаны, подчеркивающие талию и корректирующие форму бедер.

Кроме того, стилистка порекомендовала включить в гардероб брюки с разрезами в районе щиколоток и штаны свободного силуэта, слегка расклешенные от бедра. Последние можно сочетать с кроссовками и использовать для создания нарядов, удобных для прогулок.

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