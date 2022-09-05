Названа модная замена джинсам на осень и зиму

Альтернативой данным изделиям из денима станут брюки из экокожи различного кроя — от облегающих до свободных. По словам эксперта, они могут стать как основой для повседневных образов, так и подойти для выхода в свет. Кроме того, специалистка посоветовала обратить внимание на брюки палаццо с защипами, которые визуально удлиняют ноги, а также зауженные книзу штаны, подчеркивающие талию и корректирующие форму бедер.