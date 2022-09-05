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22 часа назад

Канье Уэст заявил, что Adidas попытался купить его бренд Yeezy за $1 млрд

Газета.Ru

Певец и дизайнер Канье Уэст рассказал, что спортивный бренд Adidas, который производит одежду для его бренда Yeezy, попытался выкупить марку у исполнителя за $1 млрд. Об этом пишет BoF.

Уэст заявил, что Adidas пытался купить его бренд Yeezy за $1 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уэст не раз жаловался, что Adidas нарушает их условия сотрудничества, например, копируя изделия Yeezy и подавая их дешевле или выпуская товар без участия рэпера. Теперь в Instagram Канье Уэст выдвинул новые претензии к немецкой компании:

"Это безумие - чувствовать, что они могут менять цвет [дизайна] моей обуви и давать ей название без моего согласия. Я действительно забочусь о создании чего-то, что может изменить мир, вещей, которые я могу оставить своим детям. Они пытались купить меня за $1 миллиард. Мои гонорары только за следующий год составят $500 миллионов".

До этого Уэст уже обещал "законными способами уничтожить" руководство Adidas, в особенности нового старшего вице-президента бренда и генерального менеджера.

"Сохранить меня будет стоить вам миллиарды, отпустить меня будет стоить вам миллиарды, Adidas",

- написал Канье.

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