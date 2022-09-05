Уэст заявил, что Adidas пытался купить его бренд Yeezy за $1 млрд

"Это безумие - чувствовать, что они могут менять цвет [дизайна] моей обуви и давать ей название без моего согласия. Я действительно забочусь о создании чего-то, что может изменить мир, вещей, которые я могу оставить своим детям. Они пытались купить меня за $1 миллиард. Мои гонорары только за следующий год составят $500 миллионов".