Стилист перечислила вышедшие из моды свитера

С наступлением осени в магазинах появляется огромное количество свитеров в самых разных вариантах. Как же не запутаться в обилии выбора и купить то, что будет выглядеть стильно? На этот вопрос в комментарии Slovodel.com ответила Анна Шаповал, fashion-эксперт и бренд-директор интерактивного универмага Shopping Live.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Вышедшие из моды свитера

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Анна Шаповал считает, что есть три типа свитеров, которые уже явно покинули тренды, хотя и остаются в магазинах. Образы с таким верхом могут презентовать отсутствие вкуса у девушки. Например, устаревший вид могут придать свитера с обилием декора: узорами из страз, принтами из пайеток, бантиками и нашивками из бисера.

«Свитер, перегруженный декором, простит образ и придает ему устаревший вид. И речь не о гламурном винтаже, как бы нам этого ни хотелось. Если кажется, что свитер без дополнительных акцентов выглядит скучным, то отдайте предпочтение бахроме. Модные показы доказали — ее может быть много, поверьте, очень много», — советует стилист.

Пришло время отказаться и от разрывавших ранее тренды укороченных свитеров.

«Свитер — больше не повод демонстрировать обнаженную талию, даже если она идеальна. У коротких экземпляров есть лишь один шанс попасть в актуальный аутфит — в составе многослойного образа с удлиненной рубашкой или платьем», — подсказывает Шаповал.

Помимо коротких свитеров не стоит покупать и обтягивающие модели из тонкого трикотажа, которые выявят все недостатки фигуры.

А что сейчас модно?

Уже который сезон из трендов не выходят оверсайзные модели. Поэтому можно спокойно брать понравившийся свитер даже на несколько размеров больше.

«Осенью и зимой в особенном тренде будут модели с длинными и объемными рукавами. По-прежнему модно комбинировать оверсайз с юбками и брюками с высокой посадкой, немного или полностью заправив свитер за пояс. Еще один стильный дуэт — юбка-макси и свитер навыпуск», — раскрывает модные секреты стилист.

В трендах по-прежнему остаются свитера со скандинавскими мотивами, крупным орнаментом, акцентными логотипами и ромбами.

Ретро усиленно завоевывает нашу любовь, поэтому лучше не отказываться от моделей с крупной вязкой, косами, зигзагами и объемными вязанными узорами.