Стилист перечислила вышедшие из моды свитера

С наступлением осени в магазинах появляется огромное количество свитеров в самых разных вариантах. Как же не запутаться в обилии выбора и купить то, что будет выглядеть стильно? На этот вопрос в комментарии Slovodel.com ответила Анна Шаповал, fashion-эксперт и бренд-директор интерактивного универмага Shopping Live.
Анна Шаповал считает, что есть три типа свитеров, которые уже явно покинули тренды, хотя и остаются в магазинах. Образы с таким верхом могут презентовать отсутствие вкуса у девушки. Например, устаревший вид могут придать свитера с обилием декора: узорами из страз, принтами из пайеток, бантиками и нашивками из бисера.
«Свитер, перегруженный декором, простит образ и придает ему устаревший вид. И речь не о гламурном винтаже, как бы нам этого ни хотелось. Если кажется, что свитер без дополнительных акцентов выглядит скучным, то отдайте предпочтение бахроме. Модные показы доказали — ее может быть много, поверьте, очень много», — советует стилист.
Пришло время отказаться и от разрывавших ранее тренды укороченных свитеров.
«Свитер — больше не повод демонстрировать обнаженную талию, даже если она идеальна. У коротких экземпляров есть лишь один шанс попасть в актуальный аутфит — в составе многослойного образа с удлиненной рубашкой или платьем», — подсказывает Шаповал.
Помимо коротких свитеров не стоит покупать и обтягивающие модели из тонкого трикотажа, которые выявят все недостатки фигуры.
Уже который сезон из трендов не выходят оверсайзные модели. Поэтому можно спокойно брать понравившийся свитер даже на несколько размеров больше.
«Осенью и зимой в особенном тренде будут модели с длинными и объемными рукавами. По-прежнему модно комбинировать оверсайз с юбками и брюками с высокой посадкой, немного или полностью заправив свитер за пояс. Еще один стильный дуэт — юбка-макси и свитер навыпуск», — раскрывает модные секреты стилист.
В трендах по-прежнему остаются свитера со скандинавскими мотивами, крупным орнаментом, акцентными логотипами и ромбами.
Ретро усиленно завоевывает нашу любовь, поэтому лучше не отказываться от моделей с крупной вязкой, косами, зигзагами и объемными вязанными узорами.
Также стоит обратить внимание на водолазки. Они станут отличной базой для многослойного образа.