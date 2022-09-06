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1 час назад

Названы навсегда вышедшие из моды аксессуары

Lenta.ru

Редакторы журнала Grazia перечислили аксессуары, которые навсегда вышли из моды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы навсегда вышедшие из моды аксессуары
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь в список попали объемные заколки и ободки, а также шляпы с мягкими широкими полями. По словам экспертов, крупные аксессуары и головные уборы с декором считались стильными два года назад. На данный момент названные изделия утратили свою актуальность. Вместо них специалисты рекомендуют присмотреться к разноцветным невидимкам, заколкам-крабикам, беретам и кепкам.

Помимо прочего, в рейтинге антитрендов оказались снуд (шарф, концы которого связаны между собой, надевается через голову — прим. Ленты.ру) и шапка крупной вязки. Как отмечают авторы материала, лучше обратить внимание на объемные шарфы и головные уборы в рубчик, поскольку они не дешевят образ.

В заключение журналисты призвали отказаться от брошей с камнями и стразами. По их словам, данные аксессуары не только делают образ устаревшим, но и портят одежду.

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