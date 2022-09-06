Названы навсегда вышедшие из моды аксессуары

Редакторы журнала Grazia перечислили аксессуары, которые навсегда вышли из моды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь в список попали объемные заколки и ободки, а также шляпы с мягкими широкими полями. По словам экспертов, крупные аксессуары и головные уборы с декором считались стильными два года назад. На данный момент названные изделия утратили свою актуальность. Вместо них специалисты рекомендуют присмотреться к разноцветным невидимкам, заколкам-крабикам, беретам и кепкам.

Помимо прочего, в рейтинге антитрендов оказались снуд (шарф, концы которого связаны между собой, надевается через голову — прим. Ленты.ру) и шапка крупной вязки. Как отмечают авторы материала, лучше обратить внимание на объемные шарфы и головные уборы в рубчик, поскольку они не дешевят образ.