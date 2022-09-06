Перечислены вечно модные осенние тренды

Редакторы журнала The Symbol перечислили вечно модные осенние тренды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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По мнению экспертов, в трендах остаются объемный жакет и майка-алкоголичка. Так, первую вещь рекомендуется носить с широкими джинсами или брюками, а вторую — с классическими синими джинсами или юбками в пол.

Помимо прочего, не потеряют свою актуальность кожаные плащи и ботфорты. При этом, как считают специалисты, в данном осеннем сезоне можно отказаться от черно-серой гаммы и обратить внимание на цветные варианты. Кроме того, рекомендуется присмотреться к высоким ботфортам-чулкам, которые полностью облегают ноги.