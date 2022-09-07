Нижнее белье со стразами стало новым трендом

По словам эксперта, в настоящий момент популярность обрели изделия с «кричащими» деталями, такими как яркие аппликации, металлическая фурнитура, различные блестки и стразы. Предметы гардероба в подобном стиле появились в линейках брендов Victoria's Secret, Fleur du Mal, For Love & Lemons, Marika Vera и Free People, отметила специалистка.

Кроме того, журналистка указала, что ранее также вернулись в моду стринги и трусы с вырезами. Последние, например, включила в свою коллекцию марка Victoria's Secret.