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8 часов назад

Нижнее белье со стразами стало новым трендом

Lenta.ru

Редактор модного портала Who What Wear Мишель Скэнга назвала нижнее белье, которое стало новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Нижнее белье со стразами стало новым трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в настоящий момент популярность обрели изделия с «кричащими» деталями, такими как яркие аппликации, металлическая фурнитура, различные блестки и стразы. Предметы гардероба в подобном стиле появились в линейках брендов Victoria's Secret, Fleur du Mal, For Love & Lemons, Marika Vera и Free People, отметила специалистка.

Кроме того, журналистка указала, что ранее также вернулись в моду стринги и трусы с вырезами. Последние, например, включила в свою коллекцию марка Victoria's Secret.

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