Тренды наступившей осени: советы дизайнера

Пришло время разобраться в основных трендах наступающего сезона осень-зима 2022/2023 и прикупить себе модную обновку уже сейчас. О том, что будет актуально, на какие сезонные вещи стоит обратить внимание и чем при этом руководствоваться, расскажет Ирина Марси, российский дизайнер и основатель компании I.MARSI.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Мы все хотим выглядеть модно и стильно. И именно по этой причине в обеденный перерыв или сидя дома после рабочего дня, листаем глянцевые журналы, в поисках классных образов, которые могут нам подойти. Как же не заблудиться в мире моды и красоты и подобрать себе действительно нужные, но при этом актуальные вещи? Давайте разбираться.

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Модные тренды сезона осень-зима 2022/2023 и как их приспособить к российскому климату

1. Тренд наступающей осени — пальто и плащи макси. Длинные кожаные плащи возвращаются к нам прямиком из девяностых. Так что можно смело доставать из шкафа мамин раритетный кожаный плащ и быть в нем на пике моды.

2. Кожа в этом сезоне будет актуальна как никогда. Кожаный total-look — вот новый тренд наступающей осени. Современным модницам можно и даже нужно облачаться в кожу с головы до ног.

3. Будут актуальны бомберы различных ярких оттенков и цветов. Они могут быть любые: короткие, длинные, кожаные или даже из непромокаемой ткани. Тут уже выбор за вами.

4. Кроме того, этой осенью мы не обойдемся без ярких образов: платья с пайетками и различные блестящие наряды будут актуальны в этом сезоне не только на Новый год.

5. Джинсы-клеш от бедра или трубы продолжают набирать популярность и остаются с нами и в этом сезоне. Посадка джинсов должна быть максимально высокой, а длина — в пол. Возможно, с приходом суровой российской зимы данная модель будет не совсем актуальна. Но, например, до наступления холодов многие россиянки, проживающие на юге, с радостью их носят.

6. С наступлением осени в нашей полосе «must have» в гардеробе любой уважающей себя модницы — непромокаемая куртка, в которой не страшен ни один проливной дождь.

7. Прекрасная новость для молодежи: возвращается мода на мини. Короткие юбки, да еще и на бедрах — тренд сезона. Осенью, конечно, будет прохладно, но когда этот факт пугал наших девушку. Причем из 2000-х годов к нам возвращаются не только юбки с низкой посадкой, но джинсы и брюки. Носить их можно с кроп-топом, свитером и короткими косухами.

8. Еще этой осенью будут актуальны меховые изделия, сделанные из искусственного меха, например, куртки, пальто и шубы ярких оттенков. Шуба — это колорит русской моды. В ней будет тепло и уютно даже в самые суровые морозы. Конечно, осенью все в основном привыкли покупать одежду темных цветов, так как это практичнее, плюс укоренившиеся в нашей голове стереотипы, типа: «А как на меня посмотрят?» никто не отменял. Но рекомендую не бояться экспериментировать и смело выражать свою индивидуальность, прикупив себе что-то яркое. Сейчас все изменилось, и мрачная одежда напоминает лишь о непростых девяностых.

9. Мех будет актуальным не только в шубах и пальто, но и в шапках, сумках, обуви и аксессуарах.

10. Ну, и наконец, модные цвета сезона осень-зима 2022/2023:

все оттенки красного, бордовый, теплый серо-коричневый цвет, все оттенки нюдового, сочно-зеленый, изумрудный, пыльно-розовый /античная роза, терракотовый, лиловый, желтый, фуксия, небесный, бежевый, насыщенный бирюзовый.

На какие сезонные вещи стоит обратить внимание и чем руководствоваться при выборе одежды на осень-зиму

Чтобы всегда оставить красивый и модный, но при этом иметь практичный гардероб не стоит забывать про классику. Благодаря классическому стилю можно в любой период выглядеть стильно и элегантно. Поэтому базовые вещи всегда остаются в тренде и должны быть в гардеробе каждой девушки вне зависимости от сезона.

К таким вещам относятся:

1. Блузы и рубашки для офиса и деловых поездок. Кстати, они могут быть даже из прозрачных тканей или с прозрачными вставками. В этом сезоне очень актуальны такие ткани.

2. Удлиненные жакеты и пиджаки, кардиганы и удлиненные рубашки в клетку.

3. Брючные костюмы.

4. Плащи, пальто, пуховики и шубы.

5. Свитера, толстовки и худи.

6. Платья (трикотажные, вязаные и под горло).

7. Различные джинсы и брюки.

Важно выбирать вещи, которые подчеркивают сильные стороны вашего силуэта. Нужно покупать одежду из качественных материалов. Дешевые ткани заметны невооруженным глазом. Кроме того, они не только не практичны, но и могут доставлять дискомфорт в течение всего дня. Будьте благоразумны и тратьте деньги с умом, как говориться: «Скупой платит дважды». Перед покупкой не забывайте применять правило «Трех сочетаний»: новая вещь должна сочетаться как минимум с тремя вещами из вашего базового гардероба. Иными словами, вы должны четко понимать, какой образ сможете составить с тем или иным новым изделием. При выборе осеннего и зимнего гардероба необходимо руководствоваться 3 простыми правилами:

нейтральная цветовая гамма: никаких ярких оттенков, теплые цвета подойдут для любого мероприятия;

для холодных сезонов более актуальны мягкие материалы и фактуры: согласитесь, приятный на ощупь кашемировый свитер и чашечка вкусного кофе в обеденный перерыв улучшат настроение даже в самую холодную погоду;

однотонные ткани без ярких нашивок, узоров, блесток и страз — это лучший вариант для базового гардероба. Основные правила для составления базового гардероба на осень-зиму:

При выборе новой капсулы образов необходимо учитывать общие модные тенденции и сезонные тренды, в противном случае образ будет неактуальным или «сырым». Но, нельзя обойти стороной и тот факт, что то, что хорошо для стильной женщины, работающей в офисе, не всегда подойдет юной моднице студентке. Каждая красавица вкладывает в словосочетание «модный гардероб» что-то свое.

Поэтому при составлении образа нужно учитывать как род деятельности, так и статус. Ведь именно из мелких деталей, привычек, любимых аксессуаров и материалов, формируется наш собственный неповторимый и непохожий ни на кого стиль.