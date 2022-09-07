Стилист предупредила об ошибках при выборе верхней одежды

Стилист советует покупать изделия только до середины икры и ниже, которые будут удачно сочетаться с брюками и юбками.

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Предпочтение в цвете лучше отдать коричневому, чёрному, бежевому, серому и хаки. Слова стилиста приводит Marie Claire.

Лучше выбирать верхнюю одежду классических фасонов из натуральной ткани и отказаться от дешёвой фурнитуры. Тогда изделия будут смотреться более презентабельно и стильно.