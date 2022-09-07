Обзор рынка кроссовок и спортивной одежды август 2022

Бриллиантовые модели и свежие силуэты от спортивных гигантов.

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Осень подарит нам много новых кроссовок. Среди обновлений есть такие, ради которых стоит поискать пути заполучить заветную пару. Вот несколько дропов, которые определят тенденции на предстоящий сезон.

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Новые старые New Balance 1906R

В последние несколько лет произошёл внезапный бум ретрокроссовок от всех основных брендов. На этот раз New Balance возвращает поклонников в 80-е/90-е годы с моделью, которая первоначально дебютировала в 2010 году — это 1906R в стиле ретро. Компания объявила о грядущем масштабном релизе. Кроссовок на прилавках ещё нет, а благодаря маркетингу их уже все хотят.

Первое обновление получило бело-зелёную расцветку, но бренд уже представил несколько альтернативных вариантов, например, в бежевом и чёрном цветах. Верх обуви изготовлен из воздухопроницаемой сетчатой основы с кожаными вставками.

«Отступные» для Серены

Серена Уильямс заявила, что стартовавший Открытый чемпионат США по теннису станет последним в её карьере. Совместно с Nike и своим личным брендом ювелирных украшений спортсменка представила форму, в которой она появилась на корте.

Изюминкой наряда являются изготовленные на заказ кроссовки NikeCourt Flare 2, где можно найти инициалы и бриллиантовый Swoosh на боковой стороне. Все металлические детали изготовлены из чистого золота. Всего на кроссовках присутствуют четыре сотни бриллиантов из ювелирного дома спортсменки.

Новый силуэт от Jordan

Бренд не только ежедневно презентует новые расцветки ставших уже культовыми моделей, но и не забывает об обновлениях форм. Jordan Granville Pro созданы на все случаи жизни благодаря сбалансированному сочетанию скромной формы и элементов уличного дизайна.

Запуск Jordan Granville Pro должен состояться 8 сентября в рамках коллекции 23 Engineered.

Кроссовки — один из немногих элементов гардероба, на которых точно не стоит экономить. О таких вещах рассказали в нашем материале.

Новые adidas для тренировок и бега

Кроссовки NMD V3 созданы для активного отдыха и имеют переработанный сетчатый верх с повышенной воздухопроницаемостью и состоящий на 50% из переработанных материалов Parley Ocean Plastic. Модель выйдет в широком ассортименте цветовых решений, уже сейчас бренд представил пять расцветок.

Спустя семь лет после выхода линейки NMD в 2015 году компания анонсировала третье издание кроссовок для молодёжи с бунтарским мышлением. Кроме этого, бренд презентовал обновлённый силуэт модели для бега 4DFWD.

В этих кроссовках амортизация на 23% лучше, чем мы видели в прошлых моделях. Кроме того, подошва Continental обеспечивает дополнительное сцепление, чтобы они выдерживали суровые погодные условия. В первый день осени стартовали продажи двух расцветок для женщин и двух – для мужчин.

«Очень странные дела» у Vans

Благодаря невероятной популярности этого сериала и выходу нового сезона бесчисленные бренды начали создавать тематические линейки товаров. Vans не стали исключением и создали целую коллекцию кроссовок, включающую самые знаковые силуэты, в каждом из которых собраны ключевые моменты и темы сезона.

Пак состоит из трёх моделей. Каждая пара имеет графическую отделку, включая принт Демогоргона, а также лого и знакомые изображения по мотивам сериала и его узнаваемых мест.