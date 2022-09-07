Джуд Лоу снялся в рекламе Brioni вместе 25-летним сыном

Британский актер Джуд Лоу и его сын 25-летний Рафферти Лоу, снялись для рекламы осенне-зимней коллекции итальянского бренда мужской одежды Brioni. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Джуд и Рафф подтвердили, что они идеально подходят для Brioni, оба показывают разные стороны того, что значит быть современным джентльменом, каждый по-своему»,

За съемки рекламной кампании отвечала фотограф из Нидерландов Аннемариеке Ван Дриммелен. Фотосессия проходила в Лондоне, и ее целью было — показать личную, глубокую связь героев. рекламирующих новую коллекцию Brioni. Джуд и Рафферти Лоу сотрудничают с итальянским брендом уже во второй раз.