Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
18 часов назад

Джуд Лоу снялся в рекламной кампании Brioni вместе 25-летним сыном

Газета.Ru

Британский актер Джуд Лоу и его сын 25-летний Рафферти Лоу, снялись для рекламы осенне-зимней коллекции итальянского бренда мужской одежды Brioni. Об этом сообщает агентство ANSA.

Джуд Лоу снялся в рекламе Brioni вместе 25-летним сыном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Джуд и Рафф подтвердили, что они идеально подходят для Brioni, оба показывают разные стороны того, что значит быть современным джентльменом, каждый по-своему»,

— прокомментировал запуск рекламной кампании Норберт Стампф, директор по дизайну Moderna Brioni.

За съемки рекламной кампании отвечала фотограф из Нидерландов Аннемариеке Ван Дриммелен. Фотосессия проходила в Лондоне, и ее целью было — показать личную, глубокую связь героев. рекламирующих новую коллекцию Brioni. Джуд и Рафферти Лоу сотрудничают с итальянским брендом уже во второй раз.

«На второй съемке для Brioni было приятно сотрудничать с Аннемариеке, которая смогла показать более личную сторону моих отношений с Раффом. Мы чувствовали себя комфортно на съемочной площадке в этой одежде»,

— сказал Джуд Лоу.

Его сын также признался, что чувствовал себя естественно в вещах, выбранных для съемки.

Ранее сообщалось, что Брэдли Купер стал амбассадором часовой линейки Louis Vuitton.

Мода,Брэдли Купер,Джуд Лоу,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители