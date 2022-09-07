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15 часов назад

Названа самая модная обувь на осень

Lenta.ruиещё 1

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную обувь на осень. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Названа самая модная обувь на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о моделях на платформе. По мнению экспертов, подобная обувь считается практичной и помогает визуально увеличить рост.

Как отмечают специалисты, данный тренд стал популярным благодаря показам с прошедших недель моды. Так, креативный директор люксового бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли дополнил осенне-зимнюю коллекцию одежды обувью на платформе. В то же время модельер марки Bottega Veneta Матье Блази представил новый дизайн туфель главной героини комикса «Бастер Браун» Мэри Джейн, сделав их более массивными.

Мода,Пьерпаоло Пиччоли,
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