Названа самая модная обувь на осень

Речь идет о моделях на платформе. По мнению экспертов, подобная обувь считается практичной и помогает визуально увеличить рост.

Как отмечают специалисты, данный тренд стал популярным благодаря показам с прошедших недель моды. Так, креативный директор люксового бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли дополнил осенне-зимнюю коллекцию одежды обувью на платформе. В то же время модельер марки Bottega Veneta Матье Блази представил новый дизайн туфель главной героини комикса «Бастер Браун» Мэри Джейн, сделав их более массивными.