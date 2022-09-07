Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
13 часов назад

Сайт модного бренда обрушился из-за жены Бориса Джонсона

Мария Иглина

Совсем недавно Кэрри Джонсон в последний раз вышла в статусе жены премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Она надела платье цвета фуксии, после чего сайт британского бренда Harmur рухнул. Об этом сообщает РБК.

Сайт модного бренда обрушился из-за жены Бориса Джонсона
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

На Джонсон было платье Harmur из шелка оттенка фуксии и с открытой спиной, стоимостью 485 евро. Однако сейчас его предлагают приобрести по специальной цене — 194 евро.

Спустя несколько часов после ее выхода, интернет-магазин бренда рухнул из-за сверхвысокой посещаемости. Сейчас работа сайта восстановлена.

Напомним, что Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера 7 июля 2022 года после правительственного кризиса.

Ранее бывшая жена Майкла Джексона сделала неожиданное признание.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители