Сайт модного бренда обрушился из-за жены Бориса Джонсона

Совсем недавно Кэрри Джонсон в последний раз вышла в статусе жены премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Она надела платье цвета фуксии, после чего сайт британского бренда Harmur рухнул. Об этом сообщает РБК.

На Джонсон было платье Harmur из шелка оттенка фуксии и с открытой спиной, стоимостью 485 евро. Однако сейчас его предлагают приобрести по специальной цене — 194 евро.

Спустя несколько часов после ее выхода, интернет-магазин бренда рухнул из-за сверхвысокой посещаемости. Сейчас работа сайта восстановлена.

Напомним, что Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьера 7 июля 2022 года после правительственного кризиса.