Стилист Владислав Лисовец рассказал о главной ошибке россиян при подборе одежды в беседе с "Лентой.ру".

Так, популярный стилист рассказал, что россияне зчастую комбинируют одежду по цветам и тканям. Но это ошибка.

Лисовец рекомендует не продумывать свой образ.

"Это, наверное, было самым правильным советом для россиян. Потому что у нас очень любят подбирать все бежевое под бежевое, нежно-голубое под нежно-розовое и так далее", – отметил стилист

Лучше, наоборот, добавить раскованности в свой внешний вид. Тем более, что интереснее всего мы можем одеться осенью. Именно в это время года можно использовать многослойность, потому как "слоеный" образ может стать по-настоящему интересным и запоминающимся.

Подбирать ткани, п мнению певца, можно также более смела, потому как мода сегодня позволяет сочетать практически любые ткани, цвета и фактуры.

"Сегодня мода разрешает и шерстяные ткани с летними тканями миксовать, и прозрачные гипюровые ткани с вязаными. Все это спокойно дополняет друг друга", – объяснил стилист.

При этом ориентироваться на погоду нужно всегда.