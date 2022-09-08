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11 часов назад

Dior перевыпустил классические лодочки, сделав их более дерзкими и спортивными

Mainstyle

Классические лодочки или слингбэки Dior с ремешком, украшенным логотипом, известны многим модницам. Но в этом сезоне Мария Грация Кьюри заново изобрела модель, созданную Кристианом Диором и Роже Вивье, назвав её Dior 62-22 в честь 1962 года их создания. Новые туфли стали более дерзкими и спортивными и так и просятся к образам в стиле спорт-шик. Модели украшены искусной вышивкой, имитирующей кораллы или цветки мимозы. Цветы мимозы будто они распускаются на стебле, который простирается до пятки. А жемчуг с коралловым мотивом обрамляет мыс бахромой, переливаясь светом. В общем, Кьюри в очередной раз демонстрирует виртуозное мастерство ателье Dior.

Dior перевыпустил классические лодочки
Фото: MainstyleMainstyle

Эта романтичная вышивка сочетается со спортивным регулируемым ремешком с жёлтой строчкой, который идеально облегает лодыжку. Он изготовлен из сверхлёгкого неопрена и напоминает униформу мотогонщиков.

Туфли Dior 62-22 уже появились в продаже на официальном сайте бренда.

Мода,Кристиан Диор,
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