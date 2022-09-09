Как менять свой гардероб в зависимости от возраста

Чем отличается стиль одежды в 20 и 30 лет? Каким предметам гардероба стоит отдать предпочтение взрослой женщине? Рассказывает стилист-имиджмейкер, эксперт Академии дизайн-профессий Pentaschool Вера Сусликова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

В юности мы склонны к экспериментам, в более зрелом возрасте уже имеем устоявшийся стиль, а в самые спокойные годы своей жизни чаще всего отдаем предпочтение удобству. Но что будет, если перевернуть все с ног на голову и в 45 начать носить мини-юбки? В 21 веке возраст совсем перестал определять людей — свобода и доступность выбора стали главным девизом этого времени. Мода предоставляет молодым возможность выглядеть старше, а взрослым позволяет выбирать смелые решения. Но главным критерием все так же остается уместность.

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Какой стиль выбрать в юности?

Вспомните себя в 16–19 лет: скорее всего, тогда вы абсолютно не думали об уместности, сочетали несочетаемое, искали себя и пытались выразить собственное «я». У некоторых, наверняка, при воспоминании о гардеробе тех лет пробегают мурашки по коже и всплывает вопрос: «Почему я не слушала маму?». Стремление быть более взрослой и уверенной в себе, думаю, в юности есть у каждой из нас. Большинство стилистов советует не ограничивать себя и пробовать все, что душе угодно. Минусов в этом нет, зато есть огромный плюс — если пройти этот этап в юности, в более взрослом возрасте вас не будет тянуть на неприемлемые эксперименты.

«Юность — это освобождение от скуки, предписаний, традиций. Это потенциал, способность быть тем человеком, которым вы хотите быть. Речь идет о свободе выбора отношений, свободе пробовать новое, свободе совершать ошибки»,

— говорится в отчете K-Hole (группа прогнозирования модных тенденций).

Читайте модные журналы, просматривайте показы известных домов моды, следите за топовыми инфлюенсерами и пробуйте, пробуйте, пробуйте. Забудьте о провалах и о мнении окружающих, ищите себя. Не пренебрегайте аксессуарами — в 20 лет можно использовать любые сочетания металлов. Под каждый образ — свой набор подвесок, сережек и колец.

Как меняется стиль к 30 годам?

В 30 модные эксперименты выходят на новый уровень. Чаще всего в этом возрасте мы погружаемся в рутину бытовых дел, стремимся выбирать удобные костюмы для работы, а на выходных отдаем предпочтение пижамному аутфиту для двухдневного отдыха. Но чтобы не потерять свою молодость — а в 30 лет начинается самый разгар молодости, только опыта и средств становится уже намного больше — стилисты советуют все так же поддаваться желанию экспериментировать. Правда, теперь стоит отдавать предпочтение элегантности и самодостаточности. Не забывайте про самовыражение и эксклюзивность, не действуйте под копирку, больше полагайтесь на внутренние ощущения.

Не забывайте, что гардероб всегда должен соответствовать ситуации. Если вы собираетесь встретиться с близкими подругами, лучше ограничиться чем-то простым и комфортным. И совсем другое дело, если вы посещаете неделю моды в Милане. Лучше продумать все до мелочей, правильно выстроить интересный образ, помня, что наряд должен быть уместным.

Какой стиль выбрать женщине после 40 лет?

В 40 фокус может сместиться на удобство. В эти годы лучше отдавать предпочтение индивидуальности и нестареющей классике. Выбирать качество, а не количество. Но при этом не убирайте из гардероба кроссовки, сникерсы, футболки и джинсы. Это универсальные вещи, и их можно использовать вне зависимости от возраста. С возрастом обычно уходит желание носить что-то слишком яркое, броское. Эксперименты с цветом надоедают, душа требует спокойствия. Но я советую не погружаться в total black — лучше отдать предпочтение благородным цветам и изысканным принтам. Также подойдут природные принты пастельных оттенков. Присмотритесь к клетке, гусиной лапке, полоске, геометрическим решениям. А вот к использованию принтов с большим раппортом относитесь с осторожностью — они визуально увеличат фигуру.