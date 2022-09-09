Названы самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью

Редакторы портала Marie Claire назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. По их словам, в подобных нарядах первый слой одежды не должен быть плотнее второго. Кроме того, журналисты поставили под сомнение универсальность колготок черного цвета в холодное время года. По их мнению, не следует сочетать указанные изделия с одеждой светлых тонов, поскольку они способны визуально ухудшить пропорции фигуры.