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3 часа назад

Названы самые модные кроссовки на осень

Lenta.ru

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные кроссовки на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы самые модные кроссовки на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, в текущем сезоне лидировать будут кроссовки в ретростиле. Авторы материала посоветовали обратить внимание на изделия марки Adidas, выполненные в духе 1970-х и 1980-х годов. Также актуальными окажутся модели на толстой фигурной подошве, которые широко представлены в коллекциях бренда New Balance. При этом журналисты отметили, что данные варианты обуви не следует путать с так называемыми ugly sneakers («уродливыми кроссовками»). В качестве примера подобных они привели модель Triple S марки Balenciaga.

Кроме того, среди компаний, в линейках которых фигурируют трендовые на данный момент изделия, указаны Loro Piana, Premiata, Prada, Nike и Geox.

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