Названы самые модные кроссовки на осень

По словам экспертов, в текущем сезоне лидировать будут кроссовки в ретростиле. Авторы материала посоветовали обратить внимание на изделия марки Adidas, выполненные в духе 1970-х и 1980-х годов. Также актуальными окажутся модели на толстой фигурной подошве, которые широко представлены в коллекциях бренда New Balance. При этом журналисты отметили, что данные варианты обуви не следует путать с так называемыми ugly sneakers («уродливыми кроссовками»). В качестве примера подобных они привели модель Triple S марки Balenciaga.