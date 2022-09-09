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2 часа назад

Юбка за два миллиона рублей стала трендом осени

Lenta.ru

Редакторы журнала The Voice назвали самую популярную юбку на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Юбка за два миллиона рублей стала трендом осени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, в текущем сезоне лидировать в списке трендов стала глянцевая кожаная юбка с бахромой фасона «укус акулы» (укороченная спереди и удлиненная сзади — прим. «Ленты.ру») бренда Bottega Veneta. Отмечается, что данный предмет гардероба был выпушен в двух оттенках: Very Peri (представляет собой сочетание синего цвета с фиолетово-красным — прим. «Ленты.ру») и лимонно-желтом. При этом оба варианта, по словам журналистов, оказались востребованны.

В то же время известно, что стоимость данной одежды составляет 29 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей). Несмотря на данный факт, многие модные блогеры назвали наряд самой обожаемой покупкой из желаемых, заявили эксперты.

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