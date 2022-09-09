Юбка за два миллиона рублей стала трендом осени

Редакторы журнала The Voice назвали самую популярную юбку на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам экспертов, в текущем сезоне лидировать в списке трендов стала глянцевая кожаная юбка с бахромой фасона «укус акулы» (укороченная спереди и удлиненная сзади — прим. «Ленты.ру») бренда Bottega Veneta. Отмечается, что данный предмет гардероба был выпушен в двух оттенках: Very Peri (представляет собой сочетание синего цвета с фиолетово-красным — прим. «Ленты.ру») и лимонно-желтом. При этом оба варианта, по словам журналистов, оказались востребованны.
В то же время известно, что стоимость данной одежды составляет 29 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей). Несмотря на данный факт, многие модные блогеры назвали наряд самой обожаемой покупкой из желаемых, заявили эксперты.