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25 минут назад

Стилист назвала необходимые вещи в гардеробе осенью

Lenta.ru

Стилист Эмили Доус (Emily Dawes) назвала необходимые вещи в гардеробе осенью. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

Стилист назвала необходимые вещи в гардеробе осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению специалистки, жакеты и пальто являются незаменимыми при составлении повседневного образа. В связи с этим в первом случае она предложила обратить внимание на варианты в клетку и размера оверсайз, а во втором — на фасоны песочных оттенков.

Кроме того, эксперт посоветовала приобрести джинсы прямого кроя на высокой посадке, а также кожаные сапоги на каблуке или ботинки на грубой подошве. Вдобавок она также рекомендовала к покупке рубашки белого цвета и в полоску.

В заключение автор материала посоветовала присмотреться к водолазкам, к кофтам из кашемировых тканей и однотонным джемперам или с нейтральными принтами.

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