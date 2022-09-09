Россиян предупредили об опасности искусственного меха

Факт о большей экологичности искусственного меха по сравнению с натуральным посчитали заблуждением. Об опасности подобной ткани россиян предупредила директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова, сообщают «Известия».

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Во время разговора эксперт высказалась о самых популярных заблуждениях, связанных с экологией. По ее словам, искусственный мех нельзя считать более экологичным в сравнении с натуральным, так как его создают из синтетических волокон, при производстве которых в атмосферу выбрасываются вредные вещества. В процессе также используют нефть, переработка которой существенно влияет на окружающую среду.

«Более того, искусственные волокна постоянно выделяют мельчайшие частицы — микропластик, который накапливается в воде, почве, его поглощают животные, рыбы и даже человек. Частицы микропластика не разлагаются, накапливаясь в организме, и постепенно отравляют его», — заявила Лакустова.