Названы главные цвета одежды на весну и лето 2023 года

«Смешивая эскапизм (от английского слова escape — "побег", "спасение"; понятие, используемое в искусстве, психологии и философии, одно из значений которого заключается в стремлении человека к побегу от реальности) с реальностью, благотворностью и радостью, мы стремимся к исследованию экстремального контраста настроения и цвета. В рамках цветовой истории этого сезона практичность и простота сочетаются с жизнерадостной игривостью», — добавила она.