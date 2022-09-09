Названы главные цвета одежды на весну и лето 2023 года

Институт цвета Pantone перечислил главные цвета одежды весны и лета 2023 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.
Так, в отчет вошли десять ярких оттенков и пять тонов, названных новой классикой, которые будут представлены в рамках показов дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке. В списке первых — персиково-розовый и огненно-красный, цвет танжело (оранжевый цитрусовый фрукт — прим. «Ленты.ру»), цвет свеклы, классический и экзотический зеленый, «хрустальная роза», люминесцентно-желтый, а также оттенки синего Blue Perennial и «летняя песня». Ко вторым специалисты отнесли голубой «небесный свет», кремовый, серо-сиреневый, цвет лука-порея и цвет макиато.
При этом исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айсман отметила, что данные тона отражают новый период развития, в который вступает общество.
«Смешивая эскапизм (от английского слова escape — "побег", "спасение"; понятие, используемое в искусстве, психологии и философии, одно из значений которого заключается в стремлении человека к побегу от реальности) с реальностью, благотворностью и радостью, мы стремимся к исследованию экстремального контраста настроения и цвета. В рамках цветовой истории этого сезона практичность и простота сочетаются с жизнерадостной игривостью», — добавила она.
В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.