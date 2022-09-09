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7 часов назад

Стилист назвала трендовые цвета этой осени

Inc-News

Стилист назвала трендовые цвета этой осени. Эта осень должна быть сочной — актуальны яркие, глубокие оттенки.

Стилист назвала трендовые цвета этой осени
Фото: Inc-NewsInc-News

"Оставаться "на стиле" необходимо в любое время года. Телеграм-канал "Изнанка. Женщины" побеседовал со звёздным стилистом Линой Дембиковой — она в курсе осенних трендов этого года.

По словам стилиста, наиболее модным в этом сезоне считаются оттенки коричневого — бежевый, коричный, шоколадный.

"Ну а яркие акценты стоит добавить апельсиновым, терракотовым, или насыщенно красным, или синим, если любите насыщенный цвет электрик".

Тем, кто ещё не обзавёлся осенним пальто, плащом или курткой, стоит учесть, что в моде прямые, свободные силуэты. Пояс или баска на куртке/пальто подчеркнут талию, придав женственности образу. Возможно, любительницы зауженных джинсов разочаруются, но в этом сезоне актуальны прямые либо широкие модели брюк.

Что касается тканей: кожа — хит сезона. Цвет — любой: от традиционного чёрного до дерзкого винного. Можно выбрать кожаные брюки, косуху, бомбер... — любая деталь из кожи сделает ваш образ запоминающимся. Актуальны и любые изделия из трикотажа.

Желающим приковать к себе восхищённые взгляды стилист рекомендует приобрести корсет. Носить его можно не только с изящным платьем из лёгкой ткани. В этом сезоне корсеты можно надевать даже поверх свитера, футболки или трикотажного платья.

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