Sky: Карл III принял соболезнования подданных, прибыв в Букингемский дворец

Новый король Великобритании Карл III в пятницу днем вернулся в Лондон из Шотландии, где в замке Балморал в четверг умерла королева Елизавета II. На трансляции, которую в прямом эфире вел телеканал Sky News, видно, как у Букингемского дворца Чарльз пожимал руки подданным и принимал их соболезнования в связи со смертью матери.

Выйдя из автомобиля, Его Величество сразу же направился навстречу собравшимся у дворца людям. Проходя вдоль толпы, король пожимал протянутые ему руки и тихо обменивался парой слов с подданными. На трансляции слышны некоторые из обращенных к нему фраз: "Она была потрясающей женщиной", "Это такое горе", "Спасибо за оказанную честь". Несколько пожилых женщин целовали монарху руку, а одна даже поцеловала короля в щеку. Из толпы раздавались выкрики "Удачи, Чарли!", "Да благословит тебя Бог!", "Мы любим вас, Ваше Величество", "Боже, храни короля!".

Карл III принял от собравшихся несколько роз и передал их членам своей свиты, прежде чем удалиться за ограду Букингемского дворца, у которой лежат многочисленные букеты. Его Величество сопровождает супруга - королева-консорт Камилла. Возгласами, аплодисментами и криками "Ура!" сопровождалось как появление монаршей четы, так и их уход. Над дворцом теперь развевается личный флаг короля, обозначая, что он находится в своей лондонской резиденции.