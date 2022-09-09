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10 часов назад

Sky: Карл III принял соболезнования подданных, прибыв в Букингемский дворец

ТАСС

Новый король Великобритании Карл III в пятницу днем вернулся в Лондон из Шотландии, где в замке Балморал в четверг умерла королева Елизавета II. На трансляции, которую в прямом эфире вел телеканал Sky News, видно, как у Букингемского дворца Чарльз пожимал руки подданным и принимал их соболезнования в связи со смертью матери.

Выйдя из автомобиля, Его Величество сразу же направился навстречу собравшимся у дворца людям. Проходя вдоль толпы, король пожимал протянутые ему руки и тихо обменивался парой слов с подданными. На трансляции слышны некоторые из обращенных к нему фраз: "Она была потрясающей женщиной", "Это такое горе", "Спасибо за оказанную честь". Несколько пожилых женщин целовали монарху руку, а одна даже поцеловала короля в щеку. Из толпы раздавались выкрики "Удачи, Чарли!", "Да благословит тебя Бог!", "Мы любим вас, Ваше Величество", "Боже, храни короля!".

Карл III принял от собравшихся несколько роз и передал их членам своей свиты, прежде чем удалиться за ограду Букингемского дворца, у которой лежат многочисленные букеты. Его Величество сопровождает супруга - королева-консорт Камилла. Возгласами, аплодисментами и криками "Ура!" сопровождалось как появление монаршей четы, так и их уход. Над дворцом теперь развевается личный флаг короля, обозначая, что он находится в своей лондонской резиденции.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Из-за смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, в Великобритании с 9 сентября объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон Ее Величества, дата проведения которых пока не объявлена.

Мода,Елизавета II,
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