25-летняя модель Белла Хадид вышла на подиум без нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшую субботу, 9 сентября, в Hall des Lumières в Нью-Йорке прошел показ весенне-летней коллекции Proenza Schouler. Главной звездой шоу стала 25-летняя модель Белла Хадид, продефилировавшая в золотом топе-"кольчуге" без нижнего белья.