25-летняя модель Белла Хадид вышла на подиум без нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.
В минувшую субботу, 9 сентября, в Hall des Lumières в Нью-Йорке прошел показ весенне-летней коллекции Proenza Schouler. Главной звездой шоу стала 25-летняя модель Белла Хадид, продефилировавшая в золотом топе-"кольчуге" без нижнего белья.
Помимо Беллы Хадид, на подиум также вышли Кендалл Дженнер, а также российская модель Дарья Кошкина. За показом с первых рядов наблюдали Анна Винтур, Эмили Ратаковски, Карли Клосс, Мария Шарапова и другие знаменитости. В тот же день в рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел показ Fendi. В нем приняли участие Белла Хадид, Лила Мосс и Линда Евангелиста. Среди гостей были Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, Винни Харлоу и другие звезды.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Burberry и Raf Simons отменили показы на Неделе моды в Лондоне из-за смерти Елизаветы II.