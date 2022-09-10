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1 час назад

Белла Хадид вышла на подиум без нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке

Газета.Ru

25-летняя модель Белла Хадид вышла на подиум без нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Белла Хадид вышла на подиум без нижнего белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую субботу, 9 сентября, в Hall des Lumières в Нью-Йорке прошел показ весенне-летней коллекции Proenza Schouler. Главной звездой шоу стала 25-летняя модель Белла Хадид, продефилировавшая в золотом топе-"кольчуге" без нижнего белья.

Помимо Беллы Хадид, на подиум также вышли Кендалл Дженнер, а также российская модель Дарья Кошкина. За показом с первых рядов наблюдали Анна Винтур, Эмили Ратаковски, Карли Клосс, Мария Шарапова и другие знаменитости. В тот же день в рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел показ Fendi. В нем приняли участие Белла Хадид, Лила Мосс и Линда Евангелиста. Среди гостей были Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, Винни Харлоу и другие звезды.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Burberry и Raf Simons отменили показы на Неделе моды в Лондоне из-за смерти Елизаветы II.

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