Стилист рассказала, какие цвета старят женщин

Все модницы стремятся выглядеть молодо и подчеркивать свои достоинства с помощью одежды. В основном женщины много внимания уделяют фасону, а вот про цвет нередко забывают, хотя именно от него зависит, на какой возраст будет выглядеть человек.

Существует целый список цветов, которые прибавляют лишние годы тем, кто их носит. Среди них горчичный, оливковый, желтый и черный. Традиционно считается, что черный цвет хорошо скрывает недостатки фигуры, но также он сильно старит. Об этом рассказала британская стилистка Мелисса Лунд.

Оказывается, любимый цвет Одри Хепберн действительно прибавляет лишние годы. Это происходит из-за того, что с возрастом глаза, кожа и волосы у людей приобретают более светлый оттенок. А черная одежда подчеркивает все морщины и старит.

«Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста», – пишет Лунд в газете Express.