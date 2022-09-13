74-летний Барышников вышел на подиум во время шоу Vogue

74-летний советский артист балета и актер Михаил Барышников принял участие в шоу Vogue. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувший понедельник, 12 сентября, на Манхэттене прошло модное шоу «Vogue World: New York» в честь 130-летия издания. Показ открыла героиня сентябрьской обложки, теннисистка Серена Уильямс. На подиум, помимо нее, также вышли супермодели 1990-х Хелена Кристенсен и Амбер Валетта, сегодняшние легенды — Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, дочь Кейт Мосс Лила, а также молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.

Впрочем, одной из главных звезд вечера стал Михаил Барышников: 74-летний советский артист балета и актер, пританцовывая под музыку, продефилировал вместе с другими манекенщицами.

Завершилось дефиле выступлением Lil Nas X, которого сопровождали Серена Уильямс и сестры Хадид.