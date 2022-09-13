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48 минут назад

74-летний Михаил Барышников вышел на подиум во время шоу Vogue

Газета.Ruиещё 1

74-летний советский артист балета и актер Михаил Барышников принял участие в шоу Vogue. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

74-летний Барышников вышел на подиум во время шоу Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший понедельник, 12 сентября, на Манхэттене прошло модное шоу «Vogue World: New York» в честь 130-летия издания. Показ открыла героиня сентябрьской обложки, теннисистка Серена Уильямс. На подиум, помимо нее, также вышли супермодели 1990-х Хелена Кристенсен и Амбер Валетта, сегодняшние легенды — Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, дочь Кейт Мосс Лила, а также молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.

Впрочем, одной из главных звезд вечера стал Михаил Барышников: 74-летний советский артист балета и актер, пританцовывая под музыку, продефилировал вместе с другими манекенщицами.

Завершилось дефиле выступлением Lil Nas X, которого сопровождали Серена Уильямс и сестры Хадид.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что артист балета Барышников заявил, что Медведев должен быть допущен до участия в Уимблдоне.

Мода,Хелена Кристенсен,Никола Пельтц,Белла Хадид,Михаил Барышников,Ирина Шейк,Серена Уильямс,Кейт Мосс,
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