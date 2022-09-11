Мех, мини и ботфорты: что будем носить осенью

Ботфорты и мини Сочетание ботфортов с мини-юбкой имеет неоднозначную реакцию. Почему-то в первую очередь приходит в голову героиня Джулии Робертс из фильма «Красотка», причем в тот момент ее жизни, который точно не является примером для подражания. Но как только Вивиан Уорд оказывается вхожа в высший свет, то тут же меняет ботфорты на лодочки, а мини на миди. Однако сегодня ботфорты полностью реабилитированы. В том числе и в сочетании со смелыми мини-юбками. Даже дизайнеры, которые всегда делали ставку на элегантность и изысканность, в нынешнем сезоне предлагают поэкспериментировать. Тренчи В годы Первой Мировой специально для английской пехоты стали шить специальные «траншейные пальто» — нечто среднее между пальто и плащом. Оно так и называлось trench coat (trench — траншея, coat — пальто). С тех пор много воды утекло, название trench coat потеряло второе слово, а тренчи давно стали базовой деталью гардероба. В этом сезоне дизайнеры предлагают как тренчи привычных песочных расцветок, так и тренчи самых ярких расцветок. Материалы тоже разнообразные: от плащевки до шелка и эко-кожи. Все эти модели можно найти в осенней коллекции 2022—2023 российского бренда TATABRONC. Вся коллекция создана из премиальных тканей с особым вниманием к деталям. Поэтому неудивительно, что бренд выбирают успешные и активные девушки, например, звездный визажист Елена Богданович. Детали с мехом Мех (само собой, искусственный) теперь повсюду. Доставайте из дальнего угла любимую шубу, а лучше покупайте новую. Но настоящим хитом сезона осень-зима 2022/2023 станут меховые аксессуары и обувь. Особый писк — отделанные мехом рукава и ворот, как у Pinko. А еще — сумки, даже для вечернего выхода в свет. Провокационные вырезы Фигурные вырезы теперь могут быть где угодно: на спине, боках. Причем чем оригинальнее вырезы, тем лучше. То, что казалось признаком плохого вкуса еще несколько сезонов назад, сейчас только приветствуется. У российского бренда Subterranei мы обнаружили вырезы даже в районе груди (для особо смелых, для сосков в таком варианте необходимы особые накладки). Если вы еще не созрели для столь провокационного варианта, все у того Subterranei есть и более спокойные варианты. Пайетки В этом сезоне не стоит ждать особого повода, чтобы выбрать наряд с пайетками. Если раньше сверкающее платье или костюм были уместны только на вечеринке, то теперь можно смело надевать его даже в офис. Смело миксуйте с повседневными вещами (например, блестящую юбку со спортивной футболкой или изящное платье с грубыми ботинками), и вы будете в тренде.