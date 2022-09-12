Бренд пристыдили за подборку одежды в память о Елизавете II

Руководство популярного бренда Pretty Little Thing подвергли критике в сети за создание подборки откровенной одежды в честь покойной королевы Великобритании Елизаветы II . Об этом сообщает Daily Star .

Известно, что на сайте ретейлера появился новый раздел под названием «В память о ее Величестве», в котором выставлены на продажу предметы гардероба, посвященные монарху. В частности, в линейке представлены 31,3 тысячи позиций, среди которых бомбер в стиле милитари, укороченные топы цвета хаки, брюки-карго, дутые жилеты и другие вещи.