Блогерша назвала непригодную для осени одежду

Специалист по организацию гардероба Джилл назвала вещи, которые не подходят для осеннего сезона. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь, пользовательница сети с никнеймом jillcomesclean, чей блог насчитывает 196 тысяч подписчиков, посоветовала при обновлении гардероба убрать и упаковать в коробки летние платья, шорты и кофты из легких тканей. По ее словам, данные вещи являются непригодными для осени.

Кроме того, блогерша призвала освободить пространство шкафа от одежды, которая ни разу не была надета, и с бирками. Кроме того, Джилл призвала избавиться от изделий с дырками, пятнами и другими повреждениями.

Также эксперт отметила, что необходимо отказаться от одежды, в которой ее владелец не чувствует себя уверенно, и отдать ее в благотворительный фонд.