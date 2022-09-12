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54 минуты назад

Блогерша назвала непригодную для осени одежду

Lenta.ru

Специалист по организацию гардероба Джилл назвала вещи, которые не подходят для осеннего сезона. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша назвала непригодную для осени одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, пользовательница сети с никнеймом jillcomesclean, чей блог насчитывает 196 тысяч подписчиков, посоветовала при обновлении гардероба убрать и упаковать в коробки летние платья, шорты и кофты из легких тканей. По ее словам, данные вещи являются непригодными для осени.

Кроме того, блогерша призвала освободить пространство шкафа от одежды, которая ни разу не была надета, и с бирками. Кроме того, Джилл призвала избавиться от изделий с дырками, пятнами и другими повреждениями.

Также эксперт отметила, что необходимо отказаться от одежды, в которой ее владелец не чувствует себя уверенно, и отдать ее в благотворительный фонд.

«Пора помахать ручкой тому, в чем вы не чувствуете себя хорошо», — заключила Джилл.

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