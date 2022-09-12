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1 час назад

Названы подходящие для деловой встречи ароматы

Вести Подмосковья

Наиболее подходящими для деловой встречи станут древесные ароматы с оттенками, поддерживающими «внутренний стержень и уверенность». Об этом рассказала NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. Для «более ярких эмоций» подойдут «цитрусовые с пряными мотивы», отметила специалист.

Названы подходящие для деловой встречи ароматы
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Если хочется ярких эмоций, то следует выбирать цитрусовые ароматы в сочетании с пряными и древесными оттенками. Для торжеств, вечеринки – пуститесь «во все тяжкие» и подберите экстравагантные варианты – парфюм с аккордом свеклы или горячей сангрии. Для деловой встречи идеально подойдут древесные оттенки, поддерживающие внутренний стержень, харизму и уверенность»,

— сказала Нестерова.

Она подчеркнула, что для «романтики» подойдут ароматы с акцентом на фрукты, цветы и ягоды, у женщин они могут быть в моно-исполнении. При этом мужчинам их следует сочетать с древесным аккордом или фужерным построением аромата.

Нестерова добавила, что в осенний период лучше выбрать «кожаные мотивы». По ее мнению, ноты любимых десертов также приветствуются в осенний сезон. Кофейный тирамису, черничный чизкейк, крем-брюле — ими можно радовать себя без ущерба для фигуры. Ванильные оттенки помогут, когда хочется тепла и уюта.

Мода,Валерий Нестеров,
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