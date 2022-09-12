Названы подходящие для деловой встречи ароматы

Наиболее подходящими для деловой встречи станут древесные ароматы с оттенками, поддерживающими «внутренний стержень и уверенность». Об этом рассказала NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. Для «более ярких эмоций» подойдут «цитрусовые с пряными мотивы», отметила специалист.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Если хочется ярких эмоций, то следует выбирать цитрусовые ароматы в сочетании с пряными и древесными оттенками. Для торжеств, вечеринки – пуститесь «во все тяжкие» и подберите экстравагантные варианты – парфюм с аккордом свеклы или горячей сангрии. Для деловой встречи идеально подойдут древесные оттенки, поддерживающие внутренний стержень, харизму и уверенность»,

— сказала Нестерова.

Она подчеркнула, что для «романтики» подойдут ароматы с акцентом на фрукты, цветы и ягоды, у женщин они могут быть в моно-исполнении. При этом мужчинам их следует сочетать с древесным аккордом или фужерным построением аромата.