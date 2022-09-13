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28 минут назад

Названы главные ошибки при выборе женского белья

Мослента

Главные ошибки при выборе женского белья назвала «Мосленте» дизайнер и телеведущая Карина Гурина. По ее словам, в первую очередь, это неправильное определение размера бюстгальтера.

Названы главные ошибки при выборе женского белья
Фото: МослентаМослента

«80 процентов женщин выбирают не свой размер бюстгальтера, пытаясь втиснуть грудь в маленькие чашки, чтобы добиться мгновенной «подтяжки». Ошибаются и любительницы комфорта, которые приобретают слишком уж просторные варианты. В первом случае вы нарушаете кровообращение и испытываете дискомфорт из-за тесного бюстгальтера, во втором — постоянно подтягиваете сползающие с плеч бретели»,

— объяснила она.

Специалист отметила, что нередко женщины делают выбор в пользу белья из синтетических материалов. По ее словам, в синтетике кожа лишена воздуха, что вызывает излишнюю потливость и может спровоцировать аллергические реакции. Гурина посоветовала отдать предпочтение хлопковым моделям.

Эксперт добавила, что не следует злоупотреблять и утягивающим бельем. Она предупредила, что носить его можно не более пяти часов в день. В противном случае пострадает мышечный корсет, что вызовет боли в спине. Надевать такие модели Гурина порекомендовала лишь в особых случаях.

«Сейчас в моде слишком узкие модели, синтетическое кружево и утягивающее белье. К сожалению, большинство женщин и девушек продолжают слепо следовать моде, приобретая не комфортные, а популярные модели. Помните, что хорошее белье практически не ощущается на теле, не натирает и не вызывает желание что-то расправить и где-то подтянуть»,

— предупредила Гурина.

Ранее Гурина назвала основные ошибки при выборе нижнего белья для мужчин.

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