Названы главные ошибки при выборе женского белья

Главные ошибки при выборе женского белья назвала «Мосленте» дизайнер и телеведущая Карина Гурина. По ее словам, в первую очередь, это неправильное определение размера бюстгальтера.

«80 процентов женщин выбирают не свой размер бюстгальтера, пытаясь втиснуть грудь в маленькие чашки, чтобы добиться мгновенной «подтяжки». Ошибаются и любительницы комфорта, которые приобретают слишком уж просторные варианты. В первом случае вы нарушаете кровообращение и испытываете дискомфорт из-за тесного бюстгальтера, во втором — постоянно подтягиваете сползающие с плеч бретели»,

Специалист отметила, что нередко женщины делают выбор в пользу белья из синтетических материалов. По ее словам, в синтетике кожа лишена воздуха, что вызывает излишнюю потливость и может спровоцировать аллергические реакции. Гурина посоветовала отдать предпочтение хлопковым моделям.

Эксперт добавила, что не следует злоупотреблять и утягивающим бельем. Она предупредила, что носить его можно не более пяти часов в день. В противном случае пострадает мышечный корсет, что вызовет боли в спине. Надевать такие модели Гурина порекомендовала лишь в особых случаях.